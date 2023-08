Martin Scorsese star del Festival del Film di Marrakech

RABAT - Martin Scorsese, regista leggendario, torna per la sesta volta al Festival del Film di Marrakech. La ventesima edizione della rassegna si svolgerà quest'anno dal 24 novembre al 2 dicembre, nella città ocra.

Sostenitore fin dal debutto del Festival di Marrakech, Scorsese ha accettato di essere sponsor degli Ateliers de l'Atlas, il programma Industry del festival dedicato ai talenti della regione. Il regista tra i tanti di 'Taxi driver', 'Gangsters of New York', 'Casino' e 'Kundun', sarà così il primo grande personaggio invitato a sponsorizzare un'edizione dei workshop e a dare il suo nome alla sua classe di vincitori.

"Sono sempre molto felice di ritornare al Festival di Marrakech, che mi è tanto caro. Quando non lo frequento di persona, sono lì con il pensiero - ha scritto il regista di origine italo-americana, nel messaggio di ringraziamento - Per questa speciale edizione anniversario del Festival, mi è stata affidata una missione preziosa: dialogare con i giovani registi e aiutarli a guidarli nel loro percorso. Non vedo l'ora di incontrare vecchi amici e di conoscerne di nuovi".

Programma di sviluppo dei talenti avviato nel 2018, gli 'Ateliers de l'Atlas' sostengono i registi emergenti del Marocco, ma in generale arabi e africani e creano uno spazio di scambio tra professionisti internazionali e talenti regionali.

In cinque edizioni, questi laboratori hanno sostenuto 111 progetti e film, di cui 48 marocchini, alcuni finiti nelle principali rassegne cinematografiche internazionali. All'ultimo Festival di Cannes, quattro film che hanno ricevuto il sostegno dei laboratori erano presenti nelle diverse sezioni e tra questi, La madre di tutte le bugie, di Asmae El Moudir ha ottenuto il premio alla miglior regia, Occhio d'Oro al miglior documentario nella sezione 'Un certain Regard'.