In Tunisia pubblicata prima Enciclopedia di Musica e Musicologia

(ANSA) - TUNISI, 24 AGO - Creata da un gruppo di musicologi sotto la direzione dell' universitario e direttore dell'Istituto di Musica di Tunisi, Samir Becha, con la prefazione del musicologo, semiologo e critico letterario francese Jean Jacques Nattiez, è sugli scaffali delle librerie tunisine la prima Enciclopedia della Musica e della Musicologia in Tunisia. Quest'opera copre i fondamenti teorici e metodologici della musica e della musicologia in Tunisia all'inizio del XXI secolo.



È una sintesi approfondita del fenomeno musicale e dei mondi sonori di varie civiltà ed epoche dalla storia antica a quella contemporanea. Nelle note del volume Becha ha affermato che i numerosi studi musicologici pubblicati nel XX e all'inizio del XXI secolo offrono ora l'opportunità di riunire musicologi di diverse nazionalità attorno a una serie di questioni che meritano di essere studiate con maggiore investimento e perseveranza.



La pubblicazione dell'Enciclopedia della Musica e della Musicologia in Tunisia - Fondamenti teorici e metodologici è un importante evento scientifico in musicologia, poiché è stata redatta da musicologi rinomati per il loro interesse per la ricerca, nonché per il loro rigore e impegno. Gli articoli sono raggruppati in tre aree tematiche: "La musica dal punto di vista umanistico", "Storia e studio degli strumenti musicali" e "Metodi, metodologie e analisi". Gli autori hanno affrontato la maggior parte degli argomenti, soprattutto in relazione alle caratteristiche specifiche della musica tunisina.



Questa Enciclopedia riunisce autori provenienti da diversi paesi e discipline, tra cui Nicolas Meeùs, Mohamed Zinelabidine, François Picard, Nidaa Abou Mrad, Mondher Ayari, Jean-Marc Chouvel, Anis Meddeb, François Delalande, Jann Pasler, Saifallah Ben Abderrazzek, Senda Khayati, Amine Zouari, Wael Samoud, Ikbal Hamzaoui, Fakher Hakima e Hamdi Makhlouf. (ANSA).





