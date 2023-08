ROMA - Non mancheranno i suoni e ritmi mediterranei al Segesta Teatro Festival, che dal 28 luglio al 27 agosto accoglierà oltre 250 artisti nel meraviglioso scenario del Parco archeologico di Segesta, uno dei più belli della Sicilia. Un mese denso di appuntamenti, fra teatro, danza, musica, spettacoli all'alba e al tramonto e osservazioni astronomiche nel cuore della notte, in luoghi unici e di grande suggestione come il Teatro Antico e il Tempio di Afrodite Urania.



"Questa per noi è la seconda edizione, ma ogni festival è un nuovo inizio in cui nulla è fermo, e presto sarà possibile condividere con la nostra grande e appassionata comunità, un mese di energia creativa che riguarderà il teatro, la musica e la danza, senza confini geografici e di vitale coinvolgimento emotivo", ha sottolineato il direttore artistico Claudio Collovà, presentando il festival diretto da Luigi Biondo.



L'alba del 20 agosto alle 5.00 sarà un vero e proprio rito musicale per celebrare la cultura Mediterranea nelle sue molteplici contaminazioni, derive e approdi. Al sorgere del sole il Teatro Antico ospiterà il concerto D'autres rivages del musicista e compositore maghrebino Jamel Chabbi che per oltre un'ora incanterà il pubblico del festival con la sua voce e con il suono di uno strumento affascinante come il mediorientale oud. Il progetto musicale di Chabbi, frutto di una lunga ricerca condotta attraverso fonti storiche e musicali, è un viaggio che parte dalla sua Tunisia verso altre rotte mediterranee, in un orizzonte culturale che unisce il Sahel e il Mar Mediterraneo: le canzoni e le musiche in programma valorizzano il patrimonio condiviso tra la Tunisia, la Libia, l'Algeria e la Sicilia. A queste si affiancano le composizioni originali di Chabbi, intonate sulle parole del poeta Mario Scalesi, nato a Tunisi da famiglia siculo-maltese, e del poeta Flaviano Pisanelli, dedicate alla lentezza fascinosa e immutabile della Tunisia, nell'epoca coloniale di Scalesi come nella vita di oggi.



Il 24 agosto sarà invece protagonista l'Antica Grecia con la Prima nazionale - alle 21 al Tempio - del concerto Teleion del Duo Lopez Arevalos, un viaggio indietro nel tempo nei territori della musica greca antica reinterpretata con sensibilità contemporanea e strumenti ricercati come la shruti box e la tanpura indiana. La formazione, composta dalla cantante e attrice Camilla Lopez e il pianista compositore Matteo Ramon Arevalos, in questa occasione si focalizza su 12 opere di musica greca antica, liberamente trascritte - con l'aiuto della traduzione e traslitterazione di Dimitris Soukoulis - senza seguire uno studio filologico, pur mantenendo però l'integrità della struttura e delle melodie frammentate.