In Egitto la preistorica 'mini-balena' che ricorda Tutankhamon

(ANSAmed) - IL CAIRO, 18 AGO - Una balena minuscola vissuta 41 milioni di anni fa nell'attuale Egitto era la più piccola della sua specie e morì giovane, inducendo i ricercatori a darle il nome del faraone-bambino egiziano Tutankhamon.



Questa scoperta paleontologica mista a suggestioni archeologiche riguarda il "Tutcetus rayanensis", una specie appena descritta appartenente ai "basilosauridi", famiglia estinta di cetacei completamente acquatici. La ha segnalato di recente il sito Live Science sintetizzando uno studio pubblicato il 10 agosto dalla rivista Communications Biology sulla "più piccola balena basilosauride mai esistita": misurava circa 2,5 metri di lunghezza e pesava 'solo' 187 chili.



Pur essendo più grande degli esseri umani, il "T. rayanensis" era decisamente "in miniatura" se commisurato ad altri basilosauridi che avevano lunghezze tra i 4 e i 18 metri. I paleontologi avevano scoperto i resti fossili della balena cinque anni fa nella depressione del Fayum, un bacino desertico vicino al fiume Nilo. Dopo aver analizzato resti del mammifero marino estinto, gli scienziati hanno stabilito che - poiché le ossa del cranio e delle vertebre si erano già fuse e i denti da adulto stavano già spuntando, la balena era vicina all'età adulta quando è morta.



Visto il luogo, e il sempre benvenuto traino di un'analogia mediaticamente attraente, i ricercatori hanno sottolineato lo spericolato parallelo tra la mortalità precoce del "Tutcestus" e quella del faraone detto "Tut", abbreviandone il nome, e impropriamente "bambino", perché morto circa nel 1323 a.C. a un'età stimata in 18 anni.



"Anche Re Tut morì giovane", ha ricordato a Live Science un coautore dello studio, Hesham Sallam, paleontologo dell'Istituto di salute globale ed ecologia umana dell'Università americana del Cairo, sottolineando la similitudine che ha giustificato il nome scientifico.



I denti affilati ben conservati dell'animale non hanno solo fornito indicazioni sull'età al momento della morte, ma hanno anche suggerito ciò che la balena potrebbe aver mangiato nel preistorico Oceano Tetide, quel braccio di mare disposto in senso Est-Ovest che, nei tempi geologici compresi tra il Permiano e il Miocene, separava l'Africa settentrionale dall'Europa e dall'Asia.



Un altro coautore dello studio, Abdullah Gohar, dottorando presso il Dipartimento di Zoologia dell'Università di Mansoura in Egitto, ha notato che "i suoi denti avevano uno smalto molto liscio, indice di un'alimentazione molto morbida, principalmente a base di pesci, calamari, polpi e altre prede non-veloci".



Poiché i suoi molari permanenti sono spuntati prima dei premolari permanenti - un evento comune nei mammiferi con cicli di vita più brevi - i ricercatori hanno dedotto che la balena in miniatura potrebbe aver raggiunto la maturità sessuale a un'età più precoce, ma anche essere morta prima rispetto ad altri basilosauridi.



"Il T. rayanensis viveva velocemente e moriva velocemente", ha sintetizzato Gohar notato che "questo potrebbe anche essere un adattamento ai cambiamenti climatici".



Se così fosse, le piccole dimensioni e il breve ciclo di vita della balena potrebbero essere una risposta al "Massimo Termico Luteziano", un evento di riscaldamento che si verificò circa 42 milioni di anni fa e che vide gli animali ridursi. scrive ancora Live Science. (ANSAmed).





