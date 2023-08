I soccorsi in mare di Emergency in mostra a Reggio Emilia

(ANSAmed) - REGGIO EMILIA, 18 AGO - La ricerca e il soccorso in mare della nave Life Support di Emergency è raccontata nelle immagini di sei fotografi in una mostra - 'Come onde del mare.



Incontri senza confini' - in programma dall'1 al 24 settembre al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia. La mostra è organizzata da Emergency in occasione della terza edizione del Festival dell'associazione fondata da Gino Strada, che si terrà a Reggio dall'1 al 3 settembre e che quest'anno avrà come tema cardine "il confine".



L'esposizione racconta attraverso immagini, suoni e parole il lavoro di Emergency nel Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) sono oltre 22mila le persone morte o disperse dal 2014. Una media di dieci persone al giorno. In mare dal dicembre 2022, in dieci missioni la Life Support ha tratto in salvo 943 persone. Il percorso si articolerà attraverso le immagini di Giulio Piscitelli, Gabriele Micalizzi, Dario Bosio, Davide Preti, Francesco De Scisciolo e Giorgio Dirindin, i fotografi saliti a bordo nei mesi scorsi: con l'utilizzo di foto, video, suoni, testimonianze e visori 360 gradi è stato creato un percorso immersivo per offrire al visitatore un'esperienza completa che faccia comprendere cosa succede durante i salvataggi in mare, dal punto di vista delle persone soccorse e di chi soccorre.



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed