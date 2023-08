Film Barbie in Egitto con divieto solo under 12

IL CAIRO - Messo al bando in altri quattro Paesi arabi, il film campione d'incassi "Barbie" da circa una settimana è nelle sale cinematografiche in Egitto - il più popoloso di Nordafrica e Medio oriente - anche se con un divieto ai minori di 12 anni. Al Cairo ad esempio oggi viene offerto in almeno 13 multisala. Il film, interpretato dall'australiana Margot Robbie, doveva essere proiettato nell'islamico Egitto dal 19 luglio ma il debutto era stato posticipato al 31 agosto anche se poi, alla fine, viene proiettato nelle sale egiziane almeno da sabato scorso come rilevato dal sito del quotidiano Al Ahram.



L'uscita del film in Egitto è stata una sorpresa per molti, tra illazioni sul fatto che avrebbe potuto essere vietato, come è successo in altri Paesi arabi come Kuwait, Bahrein, Libano e Algeria. Le sale cinematografiche egiziane inizialmente avevano stabilito valutazioni diverse per il film sull'iconica bambola, anche con divieti ai minori di 18 anni, "creando un po' di confusione tra il pubblico", aveva ricordato Al-Ahram, il principale giornale egiziano. Il sito aveva chiarito che il divieto ai minori di 12 anni è quello stabilito dalla Censura sulle Opere Artistiche egiziana e aveva ricordato che, del resto, "in tutto il mondo, il film è classificato PG 13 (Parental Guidance if under 13)".