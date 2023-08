A Tunisi mostra filatelica dedicata a donne rappresentative

(ANSAmed) - TUNISI, 10 AGO - "Un omaggio alle donne tunisine che si sono distinte per la loro leadership e il significativo impatto sulla storia della Tunisia in una vasta gamma di campi, nonché per il loro contributo alla costruzione della memoria collettiva tunisina". Questo il senso della seconda edizione della Mostra nazionale di francobolli dedicati alle donne tunisine, inaugurata alla Città della Cultura di Tunisi in vista della celebrazione della Giornata nazionale della donna del 13 agosto. La ministra delle donne, dei bambini e degli anziani, Amel Belhaj Moussa, accompagnata dal ministro delle Tecnologie della comunicazione Nizar Ben Néji e dalla ministra dell'Ambiente Leila Chikhaoui, ha affermato in apertura che l'esposizione si svolge in collaborazione con le Poste tunisine e segue il successo della prima edizione nel 2022. La mostra "rende omaggio a 23 donne tunisine che hanno segnato la storia della Tunisia in vari campi".



Un comitato scientifico composto da accademici, storici e sociologi ha selezionato ventitré personalità femminili tunisine decedute e viventi e sono stati emessi ventitré francobolli, ciascuno recante il nome di una di queste donne insieme a una breve biografia ed esperienza, come l'attivista femminista Radhia Haddad e l'attivista Majida Boulila. Tra le personalità rappresentate in francobollo anche la defunta presidente del Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini Néjiba Hamrouni, la regista Kaouther Ben Hania, la defunta conduttrice radiofonica Alia Bebou e l' accademica Lilia Ben Salem. Il ministro delle tecnologie della comunicazione Nizar Ben Néji ha dichiarato che questa iniziativa si concentrerà nella fase successiva sull'inclusione sociale e sull'emancipazione economica delle donne. (ANSAmed).





