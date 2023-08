In Tunisia Dream City 2023, l'arte nel cuore della Medina

(ANSAmed) - ROMA, 02 AGO - I preparativi per la nona edizione di Dream City 2023 in Tunisia sono stati al centro di una sessione di lavoro presieduta oggi dal ministro per gli Affari culturali Hayet Guettat Guermazi.



L'evento, organizzato da Art Rue nella Medina di Tunisia dal 22 settembre all'8 ottobre, comprende 27 spettacoli di danza, teatro e musica, arti visive, mostre e una conferenza su 'Workshops of the Dreamed-of City' per discutere di transizione ecologica e giustizia climatica.



Questa edizione, scrive l'agenzia Tap, vedrà la partecipazione di artisti provenienti da 17 Paesi tra cui l'Italia, il Marocco, Francia, Libano, Portogallo, Algeria, Palestina, Egitto, Emirati.



Il ministro Guermazi ha sottolineato che saranno creati programmi per promuovere gli itinerari turistici e culturali e ampliare le prospettive di cooperazione con il tessuto associativo culturale. (ANSAmed).





