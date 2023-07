Un sarcofago in piombo riporta Gaza indietro nel tempo

(di Sami al-Ajrami) (ANSAmed) - GAZA, 31 LUG - A distanza di 2000 anni reperti di epoca romana - fra cui un raro sarcofago in piombo - sono tornati casualmente alla luce durante la costruzione di un quartiere residenziale a nord di Gaza City. Si tratta di una necropoli di almeno 110 tombe, ha detto all'ANSA il dott. Jamal Abu Reida, direttore generale del ministero delle antichità. E per la popolazione della Striscia è questa una occasione per tornare con la memoria ad un'epoca - i cinque secoli di presenza romana a Gaza - in cui la città prosperò grazie al suo porto e al commercio, e conobbe così un'epoca di notevole stabilità politica. Queste tombe, secondo il dott. Abu Reida, confermano l'emancipazione della popolazione dell'epoca. Alcune hanno forma quadrata, altre sono rettangolari, altre ancora presentano una piramide. Alcune sono scavate nella terra, altre invece risaltano sul terreno. All'interno sono state trovate anche ossa. Il sarcofago in piombo era stato confezionato per un dignitario, la cui identità al momento resta ignota.



La presenza romana a Gaza iniziò nel 63 a.C. e si concluse verso il 400 d.C., con l'eliminazione dei culti pagani. "Durante il periodo romano - ricorda la dott.sa Hyam al-Bitar , direttrice del dipartimento per la ricerca del ministero del turismo - la città disponeva di porte di ingresso, di templi e di ville maestose per i funzionari addetti al controllo dei traffici delle merci nel porto di Gaza". Nel primo secolo a.C.



Gaza era un punto di transito per carovane provenienti da Petra (Giordania) e dal Mar Rosso. In seguito altre carovane sarebbero giunte anche dall'Etiopia. Tutte portavano merci destinate all'Impero romano. Il vino locale - ha aggiunto al-Bitar - veniva spedito in Europa con anfore di argilla. Anche l'industria del vetro era sviluppata. Gaza - con i suoi templi pagani, con il suo stadio eretto dall'imperatore Adriano e con i suoi lussi - era rinomata in tutto il bacino Mediterraneo.



"Oggi purtroppo - afferma al-Bitar - quei resti non possono però essere recuperati" perché sull'intera area è stata edificata la moderna e sovraffollata metropoli di Gaza City. Le scoperte archeologiche di quell'epoca hanno peraltro un carattere occasionale. Spesso vengono alla luce in seguito a combattimenti fra le milizia locali ed Israele, o durante scavi per la realizzazione di progetti edili. La necropoli romana emersa dagli ultimi scavi viene comunque ripulita e riorganizzata, nella speranza di trasformarla in futuro in una attrazione turistica che parli alle nuove generazioni del passato remoto della Striscia. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed