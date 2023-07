Designer re-immagina il Cairo con l'intelligenza artificiale

(ANSAmed) - IL CAIRO, 28 LUG - Cosa succederebbe se i quartieri del Cairo avessero una piramide incastonata ogni pochi isolati? O se gli edifici fossero caratterizzati dalle sembianze della Sfinge che siede gloriosamente sui tetti? Queste riflessioni su un immaginario paesaggio moderno fuso con i simboli del passato dell'Egitto sono state concretizzate, almeno visivamente, da un "architetto e artista concettuale" egiziano, Hassan Ragab, utilizzando uno strumento di intelligenza artificiale generativa, "MidJourney".



Lo segnala il sito Egyptian Street rilanciando foto che colpiscono per il loro realismo e riflettono la formazione di Ragab: dopo aver lavorato come designer concettuale e artista nei settori del cinema, della musica e della moda, il suo spirito pionieristico lo ha portato a cimentarsi con gli strumenti dell'intelligenza artificiale, la tanto declamata, temuta e già ampiamente utilizzata "AI" o "IA".



L'architetto ha iniziato a smanettare con "Dall.E 2", un generatore di immagini AI simile a Midjourney, quando era ancora nella sua versione iniziale. Entrambi gli strumenti sono stati apprezzati per il loro uso nel design, con "Dall.E 2" più orientato verso i designer che cercano di integrare idee astratte nei loro progetti, mentre Midjourney è abile nel produrre vari stili di design in modo efficiente e veloce.



"Ho iniziato a sentire parlare degli strumenti text-to-image e all'epoca erano in fase di sperimentazione alfa, il che significa che gli utenti potevano provarli solo su invito", racconta Ragab circa la sua prima incursione nel mondo dell'IA.



"Una volta iniziato, non sono più riuscito a fermarmi perché pensavo che questi strumenti avessero un grande potenziale".



Da allora, il designer-artista ha continuato a sperimentare con diversi stimoli e soggetti. La sua arte non ha sempre un messaggio dietro di sé e appare piuttosto una manifestazione visiva delle sue riflessioni personali. Nella serie Conservation & Reuse, Ragab crea immagini della Sfinge sovrapposte agli edifici fatiscenti che fanno parte del tessuto urbano del Cairo.



"Uno degli ostacoli che ho incontrato quando ho iniziato a usare l'intelligenza artificiale è stato l'inserimento di alcune richieste", racconta Ragab. "Per esempio, quando inserivo una richiesta per Zaha Hadid, questa veniva fuori con precisione", ha detto al sito riferendosi all'architetto e designer irachena naturalizzato britannica, Premio Pritzker nel 2004 nonché Premio Stirling nel 2010 e nel 2011, una delle massime esponenti della corrente decostruttivista. "Se invece inserisco Alessandria d'Egitto o una richiesta che ha a che fare con le strutture faraoniche, l'immagine non è precisa", ha notato. Foto credit: Hassan Regab. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed