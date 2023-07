Tarak Ben Ammar, progetto una scuola di cinema per le maestranze

MARATEA - Una scuola di formazione per il cinema, a Roma, per far crescere una nuova generazione di maestranze: è il progetto proposto da Tarak Ben Ammar di Eagle Pictures alla Regione Lazio. "La produzione di cinema in Italia, anche con grandi produzioni internazionali, sta andando benissimo, quello che manca è avere tanti nuovi giovani formati per il set - ha detto l'imprenditore e produttore cinematografico tunisino al festival Marateale dove è stato premiato ieri sera - spero che questo progetto di cui sto parlando in questi giorni con la Regione decolli. E sarebbe opportuno - ha proseguito - inserire su ogni produzione e in ogni reparto un giovane nuovo, se non abbiamo ricambio tra le maestranze, se non passiamo il testimone tra vecchi e nuovi artigiani, sparirà il cinema".



Il principale azionista di Eagle Pictures ha annunciato nelle scorse settimane anche un piano di investimento di circa 40-50 milioni per la creazione di nuovi studi di produzione a Roma, "per l'enorme richiesta di teatri di posa, non ce ne sono abbastanza per le grandi produzioni internazionali che si stanno facendo". La strategia internazionale della società va avanti, con accordi con le major, come la Sony, non solo per la distribuzione dei film in esclusiva in Italia, ma anche coproduzioni. Un esempio è stato The Equalizer 3 nel 2022 di Antoine Fuqua con Denzel Washington, girato in Italia, in particolare a Sorrento, Napoli e costiera amalfitana. "Non è stato difficile convincere gli americani a girare in Italia", ha detto Tarak Ben Ammar sottolineando la gratitudine verso il Paese che molti decenni fa gli ha fatto coronare il sogno del cinema, sin da Il caso Mattei di Rosi e Il messia di Rossellini, le sue prime esperienze ponte tra Italia e Tunisia (i due film furono girati lì). Immancabile per lui, nella serata di premiazione al festival diretto da Nicola Timpone, un tributo a Silvio Berlusconi con cui è stato legato a partire da metà anni '80 da un grande sodalizio professionale e di amicizia.