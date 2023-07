Alle piramidi d'Egitto un recital del San Carlo di Napoli

(di Rodolfo Calò)

IL CAIRO - Di fronte alle piramidi di Giza al Cairo, l'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli l'11 ottobre terrà un concerto operistico con grandi cantanti, esibendosi per la prima volta in Egitto e rappresentando un rilancio delle relazioni fra Roma e il Cairo.

"Siamo molto orgogliosi di annunciare che l'11 ottobre si terrà, di fronte alle piramidi, un concerto del più antico teatro dell'opera al mondo tuttora attivo, il San Carlo di Napoli", ha detto l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Michele Quaroni, parlando ieri sera in un ricevimento in Residenza nella capitale egiziana.

Gli orchestrali del San Carlo "non si sono mai esibiti prima in Egitto" e quella del Cairo sarà la loro "prima esibizione internazionale fuori di Napoli dopo il Covid", ha precisato il diplomatico.

"Saranno eseguite le più famose arie d'opera del repertorio italiano": "ovviamente dall'Aida, ma anche da molte altre" opere e saranno interpretate da "solisti internazionali top, soprani e tenori" ha detto ancora Quaroni senza voler rivelare di quali star si tratti: "annunceremo i nomi dei solisti al momento dell'inizio della vendita di biglietti", la quale avverrà "in Egitto, ma anche internazionalmente", e "inizierà a metà agosto". Nel recital verranno eseguite anche "canzoni egiziane", rendendo l'evento "una serata per celebrare le migliori tradizioni melodiche dei nostri due Paesi", ha previsto il diplomatico. Il concerto "sarà uno dei più grandi eventi culturali italiani mai allestiti in Egitto" e "sarà una testimonianza delle storiche relazioni culturali tra Egitto e l'Italia", ha sottolineato ancora Quaroni.

Lo spettacolo "attrarrà attenzione internazionale" con spettatori "da tutto il mondo" e "siamo molto lieti di creare questo evento in Egitto e della collaborazione con i nostri partner egiziani per la sua realizzazione", ha affermato l'ambasciatore ringraziando Amr El Kady, capo dell'Autorità del turismo egiziana presente al ricevimento di pre-annuncio dell'evento.

Il concerto verrà sostenuto da importanti sponsor italiani ed egiziani istituzionali e privati, tra cui anche il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione italiana e l'Agenzia egiziana per il turismo", ha detto Quaroni, senza escludere ulteriori adesioni.