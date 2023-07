Oprah Winfrey sfida il caldo di Marrakech e infiamma la Rete

RABAT - Ha passato due giorni di vacanza a Marrakech, un programma intenso tra visite alle cooperative di donne che producono tappeti, danze folkloristiche e passeggiate nei souk della città. Oprah Winfrey, star della tv Usa, produttrice e giornalista ha condiviso i migliori momenti del suo viaggio con gli oltre 23 milioni di follower su Instagram e il video che la riprende mentre balla sotto una tenda berbera o in visita al souk delle olive è subito diventato virale. "Ho trascorso due bellissimi giorni a Marrakech, in Marocco, che non è stato abbastanza tempo per sperimentare tanta magnifica cultura", ha scritto nella didascalia, che conclude ringraziando il Marocco per "un momento che riempie l'anima".



Il turismo a Marrakech sfida il caldo e le celebrità di passaggio fanno da traino. I dati relativi agli arrivi di maggio parlano di oltre un milione di ingressi per 4 miliardi di dollari di entrate.