A San Giovanni d'Acri (Acco) riemerge la storia di Genova

(di Aldo Baquis) (ANSAmed) - TEL AVIV, 11 LUG - Acco (S. Giovanni d'Acri), una delle città di Israele più affascinanti e più cariche di storia, sta esaminando la possibilità di un gemellaggio con Genova. Sono legate da rapporti che affondano le radici all'epoca crociata, quando il porto di Acco era già una metropoli di decine di migliaia di abitanti dove prosperavano i quartieri di Genova, Pisa e Venezia. Di recente - ha detto all'ANSA Dani Arama, direttore del locale Dipartimento per il turismo -, il sindaco della città Shimon Lankri ha visitato Genova per discutere appunto questo ed altri progetti di collaborazione.



Anni fa, proprio grazie alla cooperazione fra il Dipartimento israeliano delle antichita' e l'università di Genova, è stato possibile riportare alla luce quanto resta dell'estremità settentrionale del quartiere di Genova. Adesso non più soltanto gli studiosi ma anche i turisti possono scendere nelle viscere della terra per vedere la traccia di una strada del 13/mo secolo dedicata al commercio, un pozzo e un angolo di una torre fortificata che disponeva di feritoie. Risalgono a uno dei momenti più drammatici della presenza a S. Giovanni d'Acri delle Repubbliche marinare: il conflitto che oppose Genova e Venezia (1256-1258) per il controllo del monastero di San Saba. Situato nelle vicinanze del porto, era di grande importanza per il commercio. I genovesi uscirono sconfitti. La disposizione delle pietre rimaste e l'otturazione di un ingresso fanno pensare ad un'azione punitiva dei vincitori. In epoca ottomana, pietre di origine crociata furono poi utilizzate per l'edificazione di nuovi edifici sopra al quartiere genovese, che ancora oggi è quasi del tutto interrato. Ancora visibile una pietra con lo stemma di un giglio, incastrata in un muro di un'epoca successiva.



La scoperta di questo frammento di storia genovese è stato peraltro fortuito e riguarda anch'esso in qualche modo l'Italia.



Avvenne casualmente durante la ristrutturazione di un ambiente di epoca ottomana trasformato in una sinagoga dedicata al celebre rabbino Moshe Haim Luzzatto. Nato a Padova nel 1707 e morto a S. Giovanni d'Acri nel 1746, questi era osteggiato dagli altri rabbini per i suoi testi di cabalismo. Cercò ad Amsterdam un'atmosfera più tollerante ed infine approdò a S. Giovanni d'Acri dove costruì una sinagoga, che oggi non esiste più. In sua sostituzione i suoi discepoli ricevettero quel locale ottomano, situato - come si apprese durante i lavori di restauro - proprio sopra i resti del quartiere crociato genovese. Scritti originali del rabbino (noto in ebraico come 'il Ramhal') ed un suo 'albero cabalistico' sono adesso esposti al pubblico.



In questi giorni Acco festeggia il rinnovamento del suo porto: un'opera in cui sono stati investiti 30 milioni di shekel (quasi 8 milioni di euro). La fiducia dei responsabili locali del turismo è che la nuova opera attragga annualmente in città centinaia di migliaia di turisti.(ANSAmed). (ANSA).





Ottieni il codice embed