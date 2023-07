Cinema: il Premio Boarini al tunisino Mohamed Challouf

(ANSAmed) - TUNISI, 03 LUG - Un prestigioso riconoscimento corona il lavoro di un instancabile protagonista della cultura e del cinema tunisino, il regista Mohamed Challouf, cineasta, fondatore dell'associazione Ciné-Sud Patrimoine, direttore del festival Cinéma au Musée di Sousse, da poco anche Consigliere artistico della Cineteca Tunisina. Challouf si è aggiudicato ieri a Bologna, alla conclusione del "Cinema Ritrovato" il Premio Vittorio Boarini, in onore del fondatore della Cineteca di Bologna, che viene attribuito ogni anno a personalità internazionali che si sono distinte nella salvaguardia e diffusione del patrimonio cinematografico. Challouf, nato in Tunisia nel 1957, nel 1983, con l'aiuto di alcuni amici, ha creato le Giornate del Cinema Africano di Perugia e ne ha curato la direzione artistica fino al 1994, portandole poi a Bologna, a Verona con la collaborazione di padre Zanotelli, e a Milano. Nel 1992, ha pubblicato il suo primo libro fotografico, dal titolo "I figli del sud" e ne ha curato la mostra - allestita in oltre 30 città africane ed europee - dedicata alla sua infanzia trascorsa in Africa. E' stato coautore e produttore di "Italiani dell'altra riva", documentario sulla memoria della comunità italiana in Tunisia e ha prodotto il film "Anastasia di Bizerta", selezionato dalla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2000, ha prodotto e diretto il documentario "Ouaga, capitale du cinéma", selezionato a Venezia e trasmesso in Italia da Tele+. Dal 2005 ha organizzato i Rencontres cinématographique d'Hergla, in Tunisia, un festival dedicato ai cortometraggi e ai documentari realizzati nei paesi africani e del mediterraneo e alla storia del cinema. "Challouf - si legge nelle motivazioni del Premio Boarini - non è solo un regista, è un agitatore culturale, armato di un sorriso contagioso, sostenuto da un credo più forte della religione: la certezza delle ragioni della Cultura.



Certezza che lo sostiene senza scadenze temporali, Mohamed non lavora per domani, il suo sguardo gli fa vedere molto più in là del presente, per questo può superare ostacoli, resistenze, opposizioni apparentemente insormontabili. Promotore della nascita della Cinémathèque tunisienne, è votato alle imprese impossibili e come tutti i veri sognatori, quelli sinceri, non ci sono dubbi che riuscirà a compiere l'impresa di farne un'istituzione di riferimento. Una volta c'era un muro in mattoni che spaccava a metà l'Europa. Oggi c'è un altissimo muro simbolico che allontana l'Africa e il Maghreb dall'Europa.



Challouf ci ha insegnato i legami tra la cultura africana, quella del Maghreb e l'Europa. Ha strenuamente lottato per la difesa della storia del cinema africano e magrebino, per il riconoscimento delle sue figure essenziali, di quello straordinario movimento di artisti e intellettuali che trai Cinquanta e gli Ottanta ha dato voci cinematografiche a un intero Continente. Ha quotidianamente lavorato per creare le condizioni affinché quel patrimonio di film disperso e dimenticato fosse conservato e restaurato, condiviso da un lato e dall'altro del Mediterraneo, combattendo una battaglia, decisiva per il nostro futuro, affinché Europa, Africa e Maghreb, attraverso il cinema, summa delle Arti, conoscano le proprie radici e i legami profondi che uniscono le nostre comuni origini mediterranee". (ANSA) (ANSAmed).





