A Bengasi 15 edifici storici saranno recuperati e non abbattuti

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 GIU - Sono 15 gli "edifici storici di Bengasi" che verranno preservati nell'ambito di un piano di ricostruzione e ristrutturazione del centro storico della seconda maggiore città della Libia in buona parte distrutta da combattimenti del decennio scorso. E' quanto emerge da una lista circolata dopo una conferenza svoltasi il 17 giugno sul "programma di sviluppo 2023-2025 relativo al piano regolatore di Bengasi".



Nella lista edifici degli anni Trenta disegnati anche da architetti italiani. Oltre a nove "moschee della città vecchia", anche cinque "edifici storici demoliti" ma che "dovrebbero essere ricostruiti in stile moderno preservando il loro stile architettonico storico originale": uno di questi è la Banca del commercio (o Banco di Roma). Un altro molto noto è il teatro Berenice.



Il centro di Bengasi fu danneggiato soprattutto durante l'operazione con cui tra il 2014 e la seconda metà del 2017 le milizie del generale Khalifa Haftar stanarono, con combattimenti spesso casa per casa, estremisti islamici e altri miliziani a lui ostili- La conferenza, cui hanno partecipato le massime autorità cittadine, segue però anche una serie di demolizioni di numerosi edifici per lo più gravemente danneggiati, alcuni anche di valore storico. Gli abbattimenti, giudicati in alcuni casi esagerati e condotti senza provare a recuperare gli immobili, avevano innescato proteste e anche attenzione mediatica come nel caso del Teatro Berenice, ora inserito in cima alla lista dei cinque edifici da ricostruire dove il Banco di Roma è al secondo posto.



Dopo la conferenza non è stato emesso alcun comunicato stampa ma, su Facebook, la municipalità ha scritto che "Il sindaco di Bengasi, Saqr Bujwari, in un discorso, ha confermato che questo progetto mira a modernizzare e sviluppare il piano urbano di Bengasi, che avrà molti risultati positivi". (ANSAmed).





