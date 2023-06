Torna Festival Internazionale di Hammamet, dialogo tra culture

(ANSA) - TUNISI, 26 GIU - Arrivato alla sua 57a edizione, il Festival Internazionale di Hammamet, in programma dall'8 luglio al 12 agosto, offrirà un programma vario basato sul dialogo tra diverse culture.



La fa da padrone il teatro che sarà protagonista della serata inaugurale con la rappresentazione di 'Prometeo. Il canguro azzurro', parte del progetto internazionale Between Land and Sea, produzione italo-tunisina a cura del regista siciliano Simone Mannino, ideata e scritta con il filosofo Lorenzo Marsili e la drammaturga svizzera Eva Maria Bertschy in collaborazione con un ensemble di artisti con base in Italia e Tunisia. Senza dimenticare 'Caligola', lo spettacolo di Albert Camus messo in scena per la prima volta dalla Troupe de la ville de Tunis e che torna ad Hammamet per la chiusura dell'8 agosto con un nuovo adattamento di Fadhel Jaziri intitolato 'Kaligula 2'. Poi ancora serate musicali con il pop di Mounir Argui, Nawal Skandrani, Emel Methlouthi, Saber Rebai, Mohamed Jebali, Imed Jomaa. Ma c'è spazio anche per il teatro-danza, le arti circensi, la musica rap, il rock, il jazz, il reggae.



Il programma completo al sito www.festivaldehammamet.com.



(ANSA).





