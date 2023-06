Gerusalemme, in rare pergamene la sapienza dei cabalisti

(di Aldo Baquis) (ANSAmed) - TEL AVIV, 20 GIU - Una collezione di 36 rare pergamene di 'alberi cabalistici', ossia delle loro rappresentazioni grafiche del mondo divino, è stata acquisita dalla Biblioteca Nazionale di Gerusalemme che adesso dispone della raccolta più importante al mondo di questo genere. Si tratta di diagrammi lunghi anche diversi metri - ha spiegato il curatore della raccolta, il dott. Haim Neria - che talvolta erano appesi a pareti e che erano stati elaborati per favorire la meditazione o anche per orizzontarsi all'interno della loro concezione della Creazione divina. Spesso hanno la forma stilizzata di alberi con le radici protese verso il cielo.



"Erano un tentativo - ha spiegato Neria - di combinare la rappresentazione visuale con una rappresentazione letterale. Non si tratta semplicemente di disegni e di diagrammi, bensì questi 'alberi cabalistici' sono una guida di comportamento".



Nell'intento di tramandare ai discepoli le loro conclusioni, i cabalisti non lesinavano sforzi. Uno degli 'alberi' acquistati dalla Bilioteca Nazionale dal collezionista William Gross di Tel Aviv, è lungo 11 metri. Un altro include 30 mila parole.



Studiosi di altre materie avrebbero forse preferito pubblicare un libro: ma questi cabalisti non potevano dipanare le mille ramificazioni dei loro ragionamenti su pagine stampate su due lati, e dovevano dunque affidarsi a pergamene.



Una di queste è un frammento di 50x70 cm. di un'opera realizzata in Italia verso il 16.mo secolo da un autore sconosciuto. Esposta adesso per la prima volta in Israele, questa pergamena si distingue da altre del suo genere - originarie dell'Europa dell'Est, dell'Europa occidentale, o di Paesi come Marocco, Kurdistan, Iraq o Yemen - per la delicatezza della fattura e anche perché include illustrazioni figurative a colori.



Una immagine mostra quattro rabbini mentre si accingono ad entrare nel 'Pardes', ossia il 'giardino dei segreti' della conoscenza esoterica della Bibbia. Secondo la tradizione ebraica si tratta di una missione altamente rischiosa e infatti il disegno mostra uno di loro, Ben Azai, mentre stramazza a terra morto. Un altro, Elisha Ben Abuia, è rappresentato mentre si allontana da loro, avendo perduto la fede. Ben Zuma, secondo la tradizione, perderà l'equilibro mentale. Solo il primo dei quattro, Akiva, uscirà incolume dal 'Pardes'. Un'altra illustrazione che appare in questo frammento, mostra un angelo con le ali, l'aureola e le mani benedicenti, molto vicino alla iconografia cristiana. Secondo la ricercatrice dott. Raquel Ukeles non è escluso che il cabalista autore di questa pergamena si sia avvalso di un disegnatore non ebreo.



La Biblioteca Nazionale è una delle istituzioni più prestigiose di Israele. Contiene un milione di libri, 1500 archivi di influenti pensatori del mondo ebraico, collezioni di giornali ebraici di varie epoche, una estesa collezione di carte geografiche del Medio Oriente e milioni di fotografie. Questo inestimabile tesoro culturale sarà trasferito ad ottobre dal vecchio campus dell'Università ebraica di Gerusalemme - dove si trovava da 60 anni - in un edificio ultramoderno ormai quasi completato, a due passi dalla Knesset. E là, grazie anche alle tecnologie più avanzate del 21.mo secolo, anche i secolari 'alberi cabalistici' saranno presentati al pubblico in tutto il loro fascino. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed