Serie tunisina su migrazione 'Harga' vince il Matera Fiction

(ANSAmed) - TUNISI, 5 GIU - La serie tv tunisina del 2021 "Harga" (The Road to Paradise), del regista Lassaad Oueslati si è aggiudicata la prima edizione del Matera Fiction, un osservatorio sulla serialità televisiva internazionale, organizzato dalla Gfc Media Associati, con il patrocinio della Regione Basilicata, il Comune e la Provincia di Matera. Lo riporta l'agenzia di stampa tunisina Tap con un certo orgoglio, ricordando che di "Harga", prodotta e trasmessa con grande successo in prima serata dall'emittente statale Watania 1, è stata realizzata nel 2022 la seconda stagione.



Supportata dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni in Tunisia, "Harga" è stata utilizzata dall'Oim come parte di un progetto più ampio per scoraggiare l'immigrazione irregolare, grazie ai finanziamenti europei. Scritta da Imed Eddine Hakim, Harga racconta la storia di un gruppo di tunisini che non si conoscono tra loro, provenienti da diverse parti del Paese, e che per vari motivi sono costretti a migrare illegalmente in Italia in cerca di un futuro migliore, i cui destini si incroceranno in alto mare. Il titolo Harga evoca il termine arabo 'bruciare', nel senso di bruciare i documenti, quindi varcare le frontiere in modo clandestino e allude anche al naufragio.(ANSAmed). (ANSA).





