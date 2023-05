Libano: concluso il restauro italiano sito archeologico Baalbeck

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAG - L'Ambasciatrice d'Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, ha partecipato alla cerimonia per la fine del restauro del Tempio di Giove e la riqualificazione del sito archeologico di Baalbeck, patrimonio dell'Unesco realizzato dalla Cooperazione italiana. "Complimenti agli esperti italiani per il loro straordinario lavoro - ha sottolineato l'Ambasciatrice -, preservare il patrimonio è una responsabilità collettiva e un dovere che abbiamo nei confronti dell'umanità. L'Italia continuerà a fare la sua parte".



Baalbek è uno dei siti archeologici più importanti del Vicino Oriente, dichiarato nel 1984 Patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Si trova, in linea d'aria, a circa 65 km ad est di Beirut. Il suo restauro è il risultato del lavoro della Cooperazione Italiana che in questi ultimi anni si è occupata, attraverso finanziamenti per circa 15 milioni di euro, della valorizzazione di alcuni dei siti archeologici e culturali piu' importanti del Libano. A Baalbeck per due anni esperti italiani hanno lavorato per il recupero e il consolidamento della colossale colonnata del Tempio di Giove, il monumento più famoso e più iconico del Libano. Un cantiere che è stato anche una scuola di formazione per gli esperti e gli operai libanesi che hanno potuto apprendere le tecniche più innovative di restauro e conservazione. Alla cerimonia di conclusione del progetto oltre all'Ambasciatrice d'Italia, hanno partecipato il ministro della Cultura libanese, Mohamad Wissam El Mortada, e il rappresentante del Consiglio libanese per lo sviluppo e la ricostruzione, Ibrahim Charhrour.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed