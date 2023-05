Restauro del Santo Sepolcro, il team Sapienza a Gerusalemme

ROMA - La rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, ha visitato la missione archeologica di Sapienza presso il Santo Sepolcro a Gerusalemme, in occasione del primo anniversario dell'inizio dei lavori di scavo affidati al Dipartimento di Scienze dell'antichità.



"Visitare la Basilica del Santo Sepolcro è stata un'esperienza intensa, per la sacralità del luogo, ma anche per la contagiosa passione delle ricercatrici e dei ricercatori Sapienza che sono impegnati in un'attività dal forte valore scientifico e simbolico", ha raccontato Polimeni.



Nel corso del primo weekend del mese di maggio, la delegazione dell'Ateneo, composta anche dal direttore del Dipartimento di Scienze dell'antichità, Giorgio Piras, ha incontrato i ricercatori e gli studenti che partecipano alla missione archeologica, nonché il Custode di Terra Santa, Padre Francesco Patton (Ofm).



Il lavoro di restauro della pavimentazione della Basilica del team Sapienza a Gerusalemme prosegue in parallelo con quello del resto dell'équipe che si trova a Roma e cura l'elaborazione dei materiali prodotti. "L'affidamento dell'incarico al Dipartimento di Scienze dell'antichità del nostro Ateneo da parte della Custodia di Terra Santa - continua Polimeni - rappresenta il riconoscimento dell'alto profilo della nostra comunità accademico-scientifica".



Lo scorso 11 gennaio sono stati presentati i primi risultati delle indagini archeologiche, che hanno portato alla luce la prima opera di monumentalizzazione della tomba identificata con quella di Cristo, risalente ai primi decenni del IV secolo d.C.