In Tunisia, il Festival delle Differenze dedicato agli Amazigh

(ANSAmed) - TUNISI, 19 MAG - A Douiret, suggestivo villaggio berbero del sud est della Tunisia, nel distretto di Tataouine, formato da piccole abitazioni chiamate ghiren, l'Osservatorio tunisino per la Difesa del Diritto alla Differenza organizza fino a sabato prossimo la seconda edizione del Festival della Differenza.



Tema portante di questa edizione sarà la comunità Amazigh a Tataouine. In programma proiezioni di documentari, una fiera dell'artigianato, laboratori e concerti musicali a cui seguiranno dibattiti. Il festival sarà inoltre scandito da un panel sulla situazione degli Amazigh in Tunisia e da una visita ai monumenti Amazigh della regione di Tataouine.



La manifestazione rientra nel progetto O3DT dell'Osservatorio tunisino per la Difesa del Diritto alla Differenza e mira a migliorare la condizione dei diritti umani relativi alle minoranze e ai gruppi vulnerabili in Tunisia. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed