MedFilm Festival 2023 apre le iscrizioni in occasione di Cannes

(ANSAmed) - ROMA, 18 MAG - Doppio annuncio in vista della prossima edizione del MedFilm Festival con l'apertura delle iscrizioni alla 29esima edizione della manifestazione e il lancio, dal palco internazionale del Festival di Cannes, dei MedMeetings - VII edizione. Fino al 31 luglio sarà infatti possibile iscrivere le opere candidate attraverso la piattaforma filmfreeway, mentre in occasione del Festival di Cannes sarà presentato il progetto dei MedMeetings aperto, tra gli altri, a produttori, registi, distributori italiani e internazionali, per facilitare le connessioni con mercati in continua crescita e alla ricerca di nuove partnership con l'Italia.



A conferma dell'attenzione dell'Italia verso il mercato audiovisivo mediterraneo, domenica 21 maggio alle 10.30, presso l'Italian Pavilion dell'Hotel Barriere Le Majestic a Cannes, in collaborazione con la Dgca del Mic e Cinecittà, si terrà la presentazione dei MedMeetings e il lancio del bando Wips-MedFilm Works in Progress aperto alle opere in post-produzione con i Premi Oim (10.000,00 euro) e Stadion Video (3.500,00 euro).



Saranno presenti all'incontro Nicola Borrelli, direttore generale della Dgca del ministero della Cultura, Roberto Stabile, Cinecittà S.p.a., responsabile Relazioni Internazionali e Progetti Speciali Dgca Mic, Ginella Vocca, presidente del MedFilm Festival, insieme ai rappresentanti istituzionali degli enti nazionali di cinema dei Paesi del Mediterraneo, tra cui Croazia, Grecia, Libano, Slovenia, Spagna, Tunisia.



Entro il 10 ottobre 2023 la Direzione del MedFilm Festival comunicherà tutte le opere selezionate e l'elenco ufficiale sarà pubblicato sul sito della manifestazione non oltre il 30 ottobre 2023.



Le date dei bandi sono le seguenti: MedFilm Festival con apertura l'11 maggio e chiusura il 31 luglio 2023, esclusivamente attraverso la piattaforma filmfreeway (https://filmfreeway.com/MedFilmFestival).



Wips-MedFilm Works in progress, con apertura il 21 maggio e chiusura il 31 luglio 2023, esclusivamente attraverso il sito ufficiale del Festival medfilmfestival.org, dove si trovano anche tutti gli approfondimenti necessari. (ANSAmed).





