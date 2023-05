L'Istanbul Modern di Renzo Piano apre ai visitatori

(ANSAmed) - ISTANBUL, 4 MAG -Dopo circa cinque anni, il museo d'arte Istanbul Modern è stato riaperto all'interno di un nuovo edificio appositamente progettato dall'architetto italiano Renzo Piano. In migliaia hanno visitato la nuova struttura, aperta questa mattina sulla sponda europea della città sul Bosforo all'interno del complesso turistico e commerciale GalataPort.



Istanbul Modern è stato fondato nel 2004 ed è il primo museo d'arte moderna e contemporanea cittadino. Dal 2018, la collezione permanente era stata spostata temporaneamente in un'altro edificio nel quartiere di Beyoglu e contemporaneamente erano iniziati i lavori del Renzo Piano Building Workshop per la costruzione del nuova struttura che è stato realizzata con il sostegno dei gruppi turchi Ezcacibasi e Dogus Group-Bilgili Holding.



Con una superficie di oltre 10,500 metri quadrati, l'opera costruita in vetro, acciaio, alluminio e cemento architettonico ospita, oltre a vari spazi espositivi, anche un cinema, una biblioteca, un ristorante e delle sale per conferenze. La collezione permanente raccoglie opere di artisti turchi e internazionali, tra cui Fahrelnissa Zeid, Inci Eviner, Anselm Kiefer, Daniel Buren e Laure Prouvost.



In questo momento è possibile visitare anche un'esposizione con 22 fotografie inedite scattate dal regista turco Nuri Bilge Ceylan mentre una zona della biblioteca ospita la mostra Genius Loci, dedicata alla carriera di Renzo Piano. (ANSAmed).





