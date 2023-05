Armani, nuovo complesso residenziale extralusso a Dubai

MILANO - Il Gruppo Armani annuncia in una nota il lancio di un nuovo complesso residenziale extralusso a Dubai: l'Armani Beach Residences Palm Jumeirah, una nuova collaborazione tra Armani/Casa Interior Design Studio e il master developer Arada, con sede negli Emirati Arabi Uniti.



Progettato da Tadao Ando, Armani Beach Residences Palm Jumeirah si contraddistingue per l'enfasi che l'architetto giapponese, vincitore del Pritzker-Prize, pone da sempre sull'associazione tra natura e architettura. Il progetto, situato sul tratto esterno a forma di mezzaluna delle isole artificiali di Dubai, sarà composto da una serie di abitazioni e un numero selezionato di attici. Le unità residenziali di Armani Beach Residences Palm Jumeirah potranno essere acquistate a partire dalla seconda metà dell'anno e il completamento dell'intero progetto è previsto per la fine del 2026.



"Sono lieto di rinnovare la collaborazione con Tadao Ando, con cui il Gruppo Armani - dice Giorgio Armani - vanta un lungo sodalizio, che risale alla progettazione dell'Armani/Teatro di Milano nel 2001. Credo che questa nuova partnership con Arada e Tadao Ando darà vita a un luogo straordinario e meraviglioso in cui vivere".