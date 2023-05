Al via la Fiera internazionale del libro di Salonicco

(ANSA) - ATENE, 04 MAG - La 19esima Fiera internazionale del libro di Salonicco, la più grande del suo genere in Grecia, ha aperto i battenti nel centro congressi Helexpo: 600 eventi, 80 autori, editori e agenti provenienti da 40 Paesi animeranno l'evento con un focus, quest'anno, sulla letteratura americana.



Alla fiera, che si conclude domenica, parteciperà il vincitore del Premio Goncourt Mohamed Mbougar-Sarr, il poeta haitiano Makenzy Orcel e lo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov.



Tra gli autori statunitensi invitati ci saranno Claire Messud, Nell Zink, Saskia Vogel e il critico letterario James Wood. Un posto speciale, all'interno della fiera, verrà dedicato al Festival della traduzione, al Festival dei giovani scrittori e al Forum degli scrittori dei Balcani.



"La Fiera del libro di Salonicco ha rafforzato in modo molto dinamico il suo aspetto internazionale e sta passando a un altro livello, entrando nel percorso delle grandi fiere internazionali: lo vediamo dal numero e dalla qualità delle persone che vengono", ha dichiarato la coordinatrice dell'evento Nopi Chatzigeorgiou, come riportato dall'agenzia Ana-mpa.



Oggi alle 20 è prevista la cerimonia di apertura, alla presenza della segretaria generale della Cultura contemporanea Eleni Doundoulaki, del viceministro degli Interni responsabile per la Macedonia e la Tracia Stavros Kalafatis, e della presidente della Federazione degli editori europei Anne Bergman.



(ANSA).





Ottieni il codice embed