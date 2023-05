(ANSAmed) - TUNISI, 3 MAG - Dopo 15 anni di assenza l'Italia torna a partecipare alla Fiera Internazionale del Libro di Tunisi, il più importante evento letterario ed editoriale del Paese, giunto ormai alla sua 37/ma edizione. In programma due eventi, organizzati dall'Istituto italiano di Cultura di Tunisi, domenica 7 maggio. Il primo sarà un incontro dedicato alle traduzioni in lingua araba delle opere di Italo Calvino, in occasione dei 100 anni dalla nascita dello scrittore. A conversare sul tema saranno Ahmed Somai, italianista e traduttore in arabo oltre che di Calvino, anche di autori come Umberto Eco, Niccolò Ammaniti, Luigi Pirandello, Giuseppe Bonaviri, e Mario Sei, scrittore e docente di civiltà e letteratura italiana all'Università de La Manouba di Tunisi e specialista di Italo Calvino. Il secondo evento sarà rivolto ai più piccoli e avrà come protagonista Geronimo Stilton, il topo-giornalista amatissimo dai bambini di tutto il mondo, che presenterà ai giovani lettori tunisini l'edizione in lingua araba del libro "Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell'Italia", edito da Edizioni Piemme-Mondadori Libri, in collaborazione con Atlantyca Entertainment e realizzato per il Maeci.(ANSAmed). (ANSA).





