Conclusa 30.ma conferenza Copeam su digitale e nuovi linguaggi

(ANSAmed) - ROMA, 28 APR - Si è conclusa a Montpellier la 30ª Conferenza della COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), dedicata a "Culture digitali e nuovi linguaggi audiovisivi" e organizzata in partenariato con Radio France e la Città di Montpellier. I saluti del Sindaco di Montpellier, Michael Delafosse, del Segretario Generale della COPEAM, Claudio Cappon, e del Segretario Generale di Radio France, Charles-Emmanuel Bon, hanno accolto gli oltre 200 partecipanti, delegati internazionali di radiotelevisioni pubbliche, giornalisti e operatori dei settori audiovisivo e culturale. Alti rappresentanti istituzionali dell'area euro-mediterranea, Nasser Kamel, Segretario Generale dell'Unione per il Mediterraneo, e la Principessa Rym Ali, Presidente dell'Anna Lindh Foundation da remoto hanno aperto i lavori con una riflessione sulla cooperazione nell'area euromediterranea a quasi 30 anni dall'inizio del processo di Barcellona, sottolineando l'importanza di strumenti di associazionismo a tutti i livelli per favorire il dialogo tra le due rive.



ll panel, moderato dalla Direttrice di France Bleu Hérault, Anne-Marie Amoros, ha visto la partecipazione di esperti editoriali e digitali provenienti dal network COPEAM, quali Adil Chquiry (2M-Marocco), Aline De Volder (EBU- European Broadcasting Union), Samah Nassar (PBC-Palestina) e Adel Gastel (France24/France Médias Monde). Il dibattito ha offerto una panoramica sui maggiori cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel settore dei media, con particolare riferimento ai nuovi modi di creazione, distribuzione e fruizione di contenuti audiovisivi, incluse tecniche di narrazione come il "news sketching" e le peculiarità legate ai social media, con un particolare focus su TikTok.



A seguire, la sezione "Voci dal mondo", con Yasushige Nagahata dell'ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) e Taro Kunimi (NHK-Giappone), e la loro presentazione dell'8K per la valorizzazione digitale del patrimonio culturale giapponese. Infine, spazio ai partner della Conferenza 2023: Erwann Gaucher per Radio France, che ha presentato le principali innovazioni in materia di offerta di contenuti radio, soffermandosi sull'online e sui podcast per bambini, e Nicolas Dubourg che, per la Città di Montpellier, ne ha esposto la candidatura a Capitale della Cultura 2028.



La giornata si è conclusa con la riunione congiunta delle Commissioni della COPEAM (Cinema/Festival/Cultura, Scambio di News, Uguaglianza di Genere e Diversità, Formazione, Patrimonio Audiovisivo, Radio e Televisione) e l'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione. (ANSAmed).





