In Tunisia al via il Festival Internazionale 'Théâtre non stop'

(ANSAmed) - TUNISI, 27 APR - Il Centro nazionale di Arti drammatiche e sceniche di El Kef, nel nord-ovest della Tunisia, organizza la 21a edizione del Festival internazionale "24h Théâtre non stop" da domani, 28 aprile, al primo maggio con la partecipazione di artisti e accademici di 13 Paesi: Italia, Francia, Spagna, Russia, Brasile, Iran, Arabia Saudita, Iraq, Giordania, Amman, Algeria, Libia e Tunisia.



In cartellone figurano 33 spettacoli teatrali, ma anche musicali, oltre a laboratori, corsi di coreografia, animazioni e proiezioni cinematografiche.



Su invito dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi il primo maggio andrà in scena "Sbadabeng, ovvero l'arte di prendersi a schiaffi" spettacolo comico di body percussion, scritto e interpretato da Anselmo Luisi, che terrà anche delle masterclass nei giorni della manifestazione.



"Sbadabeng" è un viaggio a cavallo tra musica e teatro che farà scoprire situazioni sonore inaspettate passando per il canto, il mimo e la percussione corporea. La performance/spettacolo consiste in una serie di brevi episodi che partono da un pretesto musicale - quello di fare musica utilizzando solo il corpo - ma che si evolvono con contaminazioni di mimo e di teatro comico.



Oltre alle sale per spettacoli e ai centri culturali, il festival ha in programma attività in diversi altri spazi nelle varie regioni del governatorato di Kef, in particolare nelle scuole, nel centro di integrazione infantile, nella residenza universitaria Jugurtha e nel carcere civile di Kef. E' prevista anche una visita turistica e culturale per le delegazioni estere. La cerimonia ufficiale di apertura, alla presenza della ministra della Cultura, sarà scandita da omaggi a una serie di uomini e donne di teatro tunisini, fanno sapere gli organizzatori. (ANSAmed).





