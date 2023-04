Si è spento lo scrittore israeliano Yehonatan Geffen

TEL AVIV - Nuovo lutto nel mondo della cultura israeliana: dopo la morte dello scrittore Meir Shalev, oggi è mancato anche Yehonatan Geffen, per decenni apprezzato scrittore, poeta, musicista, giornalista, scenografo ed uomo di teatro. Aveva 76 anni e, come Shalev, era nato nel villaggio pionieristico di Nahalal, nel nord di Israele. Nei suoi testi esprimeva spesso i valori del sionismo socialista. I suoi libri, le sue poesie e le sue canzoni (fra cui traduzioni dallo spagnolo in ebraico di composizioni di Juan Manuel Serrat) hanno accompagnato generazioni di israeliani, anche perché amava rivolgersi spesso ad un pubblico di bambini.



Sostenitore attivo della pace con i palestinesi, alcuni anni fa Geffen era stato assalito nella propria abitazione da un estremista di destra. Era il padre del cantante Aviv Geffen (che nel novembre 1995 si esibì al fianco di Yitzhak Rabin, la notte che fu ucciso da un attentatore ebreo) e della scrittrice Shira Geffen, moglie del romanziere Etgar Keret. La terza figlia, Natasha Geffen, è una attrice cinematografica.