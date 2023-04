Negli Emirati arriva Logos Hope, la fiera del libro galleggiante

(ANSAmed) - ROMA, 12 APR - La più grande fiera del libro galleggiante del mondo, Logos Hope, ha attraccato negli Emirati.



La nave, che contiene 5.000 libri a bordo, ha aperto le porte al pubblico nel porto di Ras Al Khaimah, dopo essere salpata da Bassora, in Iraq. Più di 500 persone l'hanno visitata a poche ore dal suo ritorno nel Paese, dopo aver visitato Dubai nel 2011 e Abu Dhabi nel 2013.



"Il primo giorno è andato bene e siamo rimasti sorpresi dal numero di persone che sono venute", ha detto Constanza Figueroa, responsabile del progetto di Logos Hope a Ras Al Khaimah, scrive il quotidiano emiratino The National. "Siamo felici perché 528 persone il primo giorno sono un gran numero e da oggi a venerdì accoglieremo anche scuole e studenti, il che sarà fantastico".



Logos Hope resterà ancorata a Ras Al Khaimah fino a domenica, prima di salpare per Port Rashid a Dubai, dove resterà dal 18 al 23 aprile. Per l'ultima tappa del suo tour negli Emirati, visiterà il Terminal Crociere di Abu Dhabi a Marsa Mina, Port Zayed, dal 17 maggio al 5 giugno.



La fiera ha anche ricevuto di recente un nuovo container di libri arabi, disponibili a bordo. L'ingresso sulla fiera galleggiante è gratuito e i libri in offerta spaziano in una varietà di generi, tra cui scienza, sport, cucina, arte, medicina, lingue e fede. Ci sono anche volumi per i bambini, testi accademici, dizionari e atlanti.



La fiera del libro galleggiante ospiterà anche una serie di attività a bordo, tra cui un gioco per bambini e spettacoli culturali dell'equipaggio internazionale.



Quest'anno Logos Hope ha attraccato in sette Paesi, facendo tappa in Libano, Arabia Saudita ed Egitto, dove nei primi 10 giorni sono stati accolti a bordo più di 65.000 visitatori a Port Said, al Cairo. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed