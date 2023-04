(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 APR - E' morto, dopo una lunga malattia, a 74 anni lo scrittore israeliano Meir Shalev, molto noto e amato in Italia. Lo riportano i media. Shalev era nato a Nahalal in Galilea, nel nord del Paese, il 29 luglio del 1948, lo stesso anno della nascita di Israele. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, "Il pane di Sara", "Per amore di una donna", "La Montagna blu" tutti di Frassinelli. Shalev aveva scritto anche libri per l'infanzia. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed