La potenza di Picasso nella Fortezza di Sarzana

(ANSAmed) - SARZANA, 07 APR - Apre domani a Sarzana, presso la Fortezza Firmafede, la mostra "Pablo Picasso, le origini del mito", organizzata dal Comune di Sarzana, in Liguria, con Comediarting e in collaborazione con il 'Museo Casa Natale di Picasso a Málaga, in Spagna. Un viaggio nell'opera di uno degli artisti più influenti del Novecento con incisioni appartenenti alle serie più importanti, la Barcelona Suite e la Suite des Saltimbanques, la Tauromaquia o arte de torear e Dans l'Atelier, una selezione di ceramiche e l'olio 'Tête de femme', opera ispirata a una delle sue muse e amanti, Dora Maar.



"Picasso diceva 'dipingo solo quello che amo' ed è quello che vogliamo mostrare - ha spiegato la curatrice della mostra Lola Durán Úcar - con questo percorso che coglie tutta la sua vita.



La prima opera è infatti del 1901 per arrivare fino agli anni Settanta, una sorta di biografia illustrata". Ad accompagnare il percorso gli scatti intimi di Robert Capa della famiglia Picasso in vacanza a Golfe Juan nel 1948 e quelle di Juan Gyenes, riprese in tre occasioni distinte, e provenienti dal lascito Gyenes conservato a Malaga. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed