A Lisbona scultura con un 'gestaccio' al palazzo presidenziale

LISBONA - Il palazzo di Belém a Lisbona, sede della presidenza della Repubblica portoghese, ha una nuova e peculiare scultura: rappresenta due mani che fanno un inequivocabile "manguito", parola portoghese che indica il "gesto dell'ombrello". E' stata installata ieri dai suoi tre autori: lo scultore Carlos Oliveira e la coppia di pittori Malibu Ninjas, i quali l'hanno descritta come "manifestazione di scontento e indignazione per il malgoverno che stiamo attraversando".

Dinanzi all'ipotesi che il comune di Lisbona procedesse alla rimozione dell'opera d'arte, realizzata in terracotta e resina di vetro colorata, il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha deciso di accoglierla nei giardini del palazzo, dove si trova in questo momento. Forse vagamente ispirato al più celebre "dito medio" di Maurizio Cattelan in piazza Affari a Milano, questo "gestaccio" alto due metri per 70 chili di peso si rifà certamente all'opera del portoghese Rafael Bordalo Pinheiro, artista dell'800 popolare e raffinato al tempo stesso, autore di famose sculture in ceramica e di satira illustrata che pubblicò su numerose riviste dell'epoca, dove il protagonista era il villano Zé Povinho ("popolino"), un contadino tartassato e sfruttato, noto appunto per il gesto spiccio delle due braccia incrociate con cui era solito mandare al diavolo i potenti.

"Un gesto privo di colore politico, ma voce popolare di chi soffre per le indecisioni della politica", dicono i tre autori del nuovo "manguito presidenziale".