École française de Rome, 150 anni di passione per la Storia

(di Valentina Maresca) Un viaggio nella Storia che si è tradotto plasticamente in una crociera sul Tevere per una visita finale al sito di Portus, situato alla foce del fiume - che ingloba i porti degli imperatori Claudio e Traiano, nell'attuale Fiumicino - e che con Ostia forma il complesso portuale più grande del mondo antico: così l'École française de Rome ha celebrato i 150 anni di collaborazione con l'École française d'Athènes e l'inizio della sua storia in Italia, scandita da tre decreti.



"Con il primo, quello del 25 marzo 1873 che celebriamo con quest'omaggio al patrimonio archeologico di Roma, ricordiamo la creazione della sezione romana dell'École française d'Athènes, seguito dalla fondazione dell'École archéologique de Rome con decreto del 26 novembre 1874 fino a quello del 20 novembre 1875 che istituisce l'École française de Rome, ente pubblico autonomo di archeologia e storia come lo conosciamo oggi", ha spiegato Brigitte Marin, direttrice della Scuola archeologica francese a Roma che, dopo aver evidenziato l'obiettivo di una pubblicazione per diffondere quanto emerso dagli scavi nell'area archeologica di Portus, ha anticipato le tappe di queste celebrazioni nei prossimi due anni.



"Ad aprile dell'anno prossimo apriremo una mostra temporanea nella nostra sede di piazza Navona su una collezione di antichità, con gli oggetti più interessanti che saranno esposti in modo permanente alla biblioteca e nei saloni della residenza del Palazzo Farnese", che ospita l'ambasciata francese in Italia e l'École française de Rome. La collezione, che comprende anche vasi etruschi, si è formata dalla fine dell'Ottocento grazie a scavi in terreni privati, in particolare della famiglia Torlonia, resi possibili dalle ottime relazioni dei primi direttori dell'École con esponenti della nobiltà romana che hanno permesso l'accesso alle loro proprietà. Per ragioni storiche legate alla formazione di due nuovi Stati in Francia e in Italia alla fine dell'Ottocento, infatti, il rapporto con la soprintendenza italiana è stato avviato dopo la II Guerra mondiale.



Marin ha sottolineato con particolare forza la vocazione storica dell'istituzione culturale da lei diretta, testimoniata dal superamento del riferimento all'archeologia contenuto nel decreto del 1874. "L'École française de Rome fondata nel 1875 trova nel suo cuore non l'archeologia, come ad Atene, ma la Storia, con medievalisti, modernisti e storici dell'arte che si dedicano allo studio della ricchissima mole di manoscritti", ha evidenziato, ricordando che con i suoi oltre 210 mila volumi quella presente a Palazzo Farnese è la più grande biblioteca francese all'estero.



Al proposito Marin ha annunciato, sempre nell'ambito delle celebrazioni in corso, un incontro dal titolo 'Le biblioteche all'estero' aperto al pubblico e che si terrà il prossimo primo dicembre a Roma, organizzato da École française de Rome e British School at Rome con il sostegno del Centre Gabriel Naudé (Enssib). Prosegue intano il ciclo di incontri Lectures Mediterranéennes sugli ottomani e il passato mediterraneo, con i prossimi appuntamenti del 19 aprile e del 2 maggio. L'apice dei festeggiamenti sarà nell'autunno del 2025, quando ai 150 anni dell'École française de Rome e di presenza diplomatica di Parigi a Roma si unirà la fine del cantiere di restauro di Palazzo Farnese e ci saranno manifestazioni aperte al pubblico.



