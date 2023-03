E' morto il pittore spagnolo Chema Cobo

MADRID - È morto a 71 anni Chema Cobo, pittore spagnolo considerato in patria una figura chiave nell'ambito dell'arte contemporanea. Ne dà notizia, tra altri, l'agenzia di stampa Efe.



Originario di Tarifa (Cadice), Cobo è vissuto in diverse città in Spagna e all'estero. Sue opere sono state esposte in musei di rilevanza internazionale, come il Metropolitan Museum of Art (MoMA) di New York o il Reina Sofía di Madrid. Tra le città in cui sono state organizzate mostre di suoi quadri c'è anche Roma, ad esempio nella galleria Il Ponte Contemporanea.



Stando al quotidiano locale Sud, Cobo è scomparso nella città di Malaga dopo una lunga malattia.