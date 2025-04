Sos Humanity, 'salvati 90 migranti, sbarco a Genova'

(ANSAmed) - PALERMO, 03 APR - La scorsa notte l'equipaggio della nave della Ong Sos Humanity ha salvato circa 90 persone, che viaggiavano a bordo di un'imbarcazione sovraffollata ed in pericolo nel Mediterraneo. "Il nostro equipaggio - spiega la Ong - era in viaggio verso un'altra emergenza marittima, quando ha scoperto una barca di legno inadatta alla navigazione e sovraffollata, con circa 50 persone. Poi abbiamo rintracciato anche un'altra barca in metallo, con a bordo altre 40 persone e abbiamo salvato anche queste".Le autorità italiane hanno assegnato come porto per lo sbarco dei naufraghi quello di Genova. (ANSAmed).

