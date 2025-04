Giunti in Spagna 13 bambini da Gaza malati di cancro

(ANSAmed) - MADRID, 03 APR - Sono già in Spagna, assistiti in vari ospedali pediatrici, i 13 bambini di Gaza ammalati di cancro, evacuati ieri via Egitto, per ricevere cure specialistiche. Accompagnati da 23 familiari, i bambini sono giunti a bordo di un aereo medicalizzato, atterrato ieri sera alla base aerea di Saragozza, in Aragona, da dove sono stati trasferiti a bordo di ambulanze della Croce Rossa in ospedali in Catalogna, nel Paese Basco, nelle Asturie e in Navarra, informa in una nota il ministero spagnolo di Sanità.L'obiettivo dell'accoglienza è coprire i bisogni medici urgenti dei piccoli pazienti, permettendo loro di essere accompagnati durante il trattamento dai loro familiari più vicini, segnala l'autorità sanitaria, che ha coordinato l'evacuazione con i ministeri di Inclusione e migrazioni, con l'appoggio dei dicasteri degli Esteri e della Difesa, attraverso il meccanismo di evacuazione medica (Medevac) del centro di Coordinamento di risposta a emergenze della Commissione Europea.(ANSAmed).

