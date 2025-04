GAZA CITY - Almeno 21 persone sono morte in un raid israeliano su una ex scuola diventata rifugio per i profughi, nella Striscia di Gaza. Lo affermano fonti della Protezione civile palestinese di Gaza.



"Finora, 21 persone sono state uccise a seguito di un attacco aereo israeliano sulla (ex) scuola Dar al-Arqam, nel quartiere di Al-Tuffah, a nord-est di Gaza City", ha detto all'Afp Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia.

