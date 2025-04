(ANSAmed) - MADRID, 02 APR - Il numero di sbarchi di migranti in Spagna avvenuti nel primo trimestre 2025 è stato del 24,4% inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: lo rivelano i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno iberico.Nello specifico, vengono riportati 11.609 arrivi via mare presso le coste spagnole, di cui 9.424 alle isole Canarie. Nel caso dell'arcipelago, il calo degli sbarchi nei primi tre mesi del 2025 è stato pari al 28%, mentre per quanto riguarda gli arrivi nelle altre regioni della Spagna i numeri sono stati pressoché uguali (-3,5%). Il rapporto del ministero riferisce anche di 379 migranti entrati irregolarmente per via terrestre a Ceuta e Melilla. (ANSAmed).

