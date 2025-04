Oltre 188 migranti su tre gommoni soccorsi alle Canarie

MADRID - Non si fermano gli sbarchi di migranti irregolari alle Canarie, dove dall'alba di oggi sono state soccorse almeno 188 persone su tre gommoni intercettati al largo dell'isola di Lanzarote e condotti in porto dai mezzi del Salvataggio marittimo. I nuovi arrivi si sommano alle oltre 270 persone giunte ieri su 5 imbarcazioni nelle isole di Tenerife, Gran Canaria, El Hierro e Fuerteventura dell'arcipelago spagnolo.



Sui tre gommoni soccorsi oggi viaggiavano rispettivamente 54, 68 e 64 persone, informa il servizio delle emergenze del 112.



Tutti i migranti sono stati assistiti allo sbarco dai volontari della Croce Rossa e risultano in buone condizioni di salute.





