Media, 40 morti in un raid israeliano a Jabalia

ROMA - E' salito a 40 il numero dei morti in un raid dell'Idf a Jabalia, 19 dei quali in una clinica sanitaria dell'Unrwa. Lo riportano i media palestinesi, citati da Haaretz.



L'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato di aver colpito i militanti di Hamas "all'interno di un centro di comando e controllo utilizzato per coordinare l'attività terroristica".





Almeno altre 21 persone sono state uccise in attacchi israeliani dall'alba di oggi nella Striscia di Gaza centrale e meridionale: lo hanno riferito fonti mediche, riporta al Jazeera. In uno degli attacchi più mortali, le forze israeliane hanno preso di mira una casa a Khan Younis, nella Gaza meridionale, uccidendo almeno 17 palestinesi. Tra le vittime ci sono cinque donne, una delle quali era incinta, e due bambini, secondo media internazionali. Altri due sono stati uccisi in un attacco nell'area nord-orientale di Rafah, dove l'esercito israeliano ha annunciato che sta portando avanti un assalto su vasta scala per conquistare "vaste aree" del territorio.

