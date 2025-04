Media, '21 palestinesi uccisi dall'alba di oggi a Gaza'

ROMA - Almeno 21 persone sono state uccise in attacchi israeliani dall'alba di oggi nella Striscia di Gaza centrale e meridionale: lo hanno riferito fonti mediche, riporta al Jazeera. In uno degli attacchi più mortali, le forze israeliane hanno preso di mira una casa a Khan Younis, nella Gaza meridionale, uccidendo almeno 17 palestinesi. Tra le vittime ci sono cinque donne, una delle quali era incinta, e due bambini, secondo media internazionali. Altri due sono stati uccisi in un attacco nell'area nord-orientale di Rafah, dove l'esercito israeliano ha annunciato che sta portando avanti un assalto su vasta scala per conquistare "vaste aree" del territorio.



La Protezione civile di Gaza, controllata da Hamas, fa sapere inoltre che 16 persone sono state uccise in un attacco israeliano a Jabalia, nel nord della Striscia.

