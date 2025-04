Israele espande la sua offensiva a Gaza, 'conquistare vaste aree'

(ANSAmed) - ROMA, 02 APR - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato oggi che l'esercito sta espandendo le sue operazioni nella Striscia di Gaza per conquistare "vaste aree", dopo aver ripreso la sua offensiva nel territorio palestinese il mese scorso. L'operazione di Israele nella Striscia "si sta espandendo per distruggere e ripulire l'area dai terroristi e dalle infrastrutture terroristiche, e per conquistare vaste aree che saranno incorporate nelle zone di sicurezza israeliane", ha affermato Katz in una dichiarazione."Invito la popolazione di Gaza ad agire subito per cacciare Hamas e restituire tutti gli ostaggi", ha aggiunto Katz. Il portavoce dell'esercito in lingua araba, Avichay Adree, aveva invitato ieri i residenti di vaste zone di Rafah e della vicina città di Khan Younis a lasciare le loro abitazioni: "Non ascoltate i tentativi di Hamas di impedirvi di evacuare in modo da poter rimanere come scudi umani - aveva detto ai microfoni di X-Ray -. Evacuate immediatamente le aree designate".Il 18 marzo scorso Israele ha ripreso i bombardamenti intensivi su Gaza, per poi lanciare una nuova offensiva terrestre, ponendo fine a un cessate il fuoco con Hamas durato quasi due mesi. Dalla ripresa dei combattimenti, sono state uccise 1.042 persone, secondo i dati pubblicati ieri dal ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas, portando il bilancio totale delle vittime a 50.399 dall'inizio della guerra scatenata dall'attacco di Hamas sul suolo israeliano il 7 ottobre 2023. Secondo un conteggio dell'agenzia di stampa Afp basato su dati ufficiali, l'attacco del 7 ottobre ha provocato la morte di 1.218 persone da parte israeliana, per lo più civili. Delle 251 persone rapite, 58 sono ancora trattenute a Gaza e, secondo l'esercito, 34 sono morte. (ANSAmed).

