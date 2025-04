Sea Watch, '34 migranti a rischio imminente di naufragio'

TUNISI - Stando alle informazioni fornite ad Alarm Phone "nelle prime ore di lunedì 31 marzo, un barchino di ferro è partito da Sfax con circa 34 persone a bordo, tra loro circa 10 donne e 5 bambini. Non abbiamo le coordinate della loro posizione". Lo scrive l'Ong Sea Watch su X precisando che "ieri nel primo pomeriggio il nostro aereo Seabird è decollato per cercarle ma non le ha trovate. Il nostro equipaggio di terra ha più volte contattato Tunisia, Italia e Malta per chiedere informazioni e per esortare ad intervenire".



"Le autorità italiane, maltesi e tunisine non ci hanno risposto, si rimpallano le responsabilità e non fanno niente di concreto", scrive la Ong aggiungendo che "al momento, nella rotta tra Sfax e Lampedusa ci sono onde alte fino a 2,5 metri con venti a 24 nodi (circa 45 km/h). Le persone sono a rischio di imminente naufragio".

