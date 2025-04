Il Marocco in massima allerta per le locuste

RABAT - Il Marocco in stato di massima allerta per lo sciame di locuste che ha invaso numerose aree nella regione del Sahel africano e dell'Africa nord-occidentale.



L'eventuale spostamento verso nord, potrebbe interessare ampie zone coltivate e serre di frutta del sud del Marocco e per questo il Ministero dell'Interno ha annunciato che tutti i dipartimenti interessati e i servizi competenti si sono impegnati ad aumentare i livelli di sorveglianza e mobilitazione. Si tratta, secondo il comunicato del Ministero, della mobilitazione di tutte le risorse, della messa in stato di allerta dei mezzi necessari per un intervento, se necessario, e della formazione di squadre di intervento incaricate delle operazioni di sorveglianza, dotate di materiali e insetticidi, con la mobilitazione di tutti i mezzi logistici, compresi quelli aerei.

