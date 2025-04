Idf, ordine di evacuazione dal nord di Gaza dopo razzo su Sderot

ROMA - Le Forze di difesa israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per le aree nel nord di Gaza, dopo che un razzo è stato lanciato questa mattina dalla Striscia verso la città israeliana di Sderot. Lo riporta il Times of Israel. Il razzo è stato intercettato dalle difese aeree, ha detto l'esercito, e non ci sono state segnalazioni di feriti. Le sirene antiaeree sono state attivate a Sderot, Ibim e Kibbutz Or Haner.



Due ore dopo il lancio del razzo, l'Idf ha emesso un avviso di evacuazione per i palestinesi nella città di Beit Hanoun e nelle aree circostanti tramite il portavoce in lingua araba, Avichay Adraee, che su X ha pubblicato una mappa dell'area che deve essere evacuata, affermando che si trattava di un "ultimo avvertimento" prima degli attacchi.





