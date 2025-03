L'Idf evacua Rafah, torniamo a combattere con forza

ROMA - Le Idf hanno emesso un avviso di evacuazione per i palestinesi nell'intera area di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale, affermando che l'esercito sta "tornando a combattere con grande forza per eliminare le capacità delle organizzazioni terroristiche in queste aree". Lo riporta il Times of Israel.



In un post su X, il portavoce in lingua araba delle Idf, il colonnello Avichay Adraee, pubblica una mappa della zona che verrà evacuata, invitando gli abitanti a spostarsi nella zona di al-Mawasi, sulla costa meridionale della Striscia.





