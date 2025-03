Media, raid aereo israeliano su Beirut sud

ROMA - L'aviazione israeliana ha condotto un raid aereo sulla periferia sud di Beirut. Lo riferisce l'agenzia governativa libanese Nna secondo cui un missile israeliano ha colpito un edificio nel quartiere Hadath della capitale.





Già in mattinata l'aviazione israeliana aveva condotto raid aerei nel sud del Libano e altri jet dello Stato ebraico avevano sorvolato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, e la valle orientale della Bekaa. Lo riferisce l'agenzia governativa libanese Nna, secondo cui al momento si registra il ferimento di due bambini siriani a Kfar Tebnit, nel distretto meridionale di Nabatiye.

Prima dell'attacco su Beirut sud l'Idf aveva diffuso un avviso di evacuazione per un edificio e l'area circostante nella periferia meridionale della capitale. In un post su X, il portavoce in lingua araba dell'Idf, il colonnello Avichay Adraee, aveva pubblicato una mappa che mostrava l'ubicazione dell'edificio. L'avvertimento faceva seguito al lancio di due razzi dal Libano su Kiryat Shmona, città di confine a nord di Israele. L'esercito ha fatto sapere che uno dei razzi è stato intercettato e l'altro è caduto all'interno del territorio libanese.

Hezbollah da parte sua ha negato la responsabilità dei lanci di razzi. "Una fonte autorevole all'interno di Hezbollah conferma il rispetto da parte del partito dell'accordo di cessate il fuoco e nega qualsiasi coinvolgimento nei razzi lanciati oggi dal Libano meridionale verso la Palestina settentrionale occupata", ha affermato il partito-milizia filoiraniano libanese in una dichiarazione pubblicata sul suo canale Telegram, riferendosi a Israele.

