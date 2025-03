(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 MAR - Le sirene d'allarme stanno suonando all'aeroporto di Tel Aviv e in altre zone di Israele.Lo ha constatato l'ANSA sul posto. Secondo l'Idf, l'allarme è scattato dopo il lancio di un missile dallo Yemen.Nell'affollato aeroporto Ben Gurion si sono udite esplosioni, non è chiaro se provocate dalle intercettazioni antimissile dell'Iron Dome. Migliaia di persone, in partenza per le vacanze di Pasqua, si sono rifugiate nei rifugi. (ANSAmed).

